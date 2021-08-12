Восемь новых работ в стиле Бэнкси нашли в Великобритании

Восемь новых граффити заметили на восточном побережье Англии. Работы созданы в стиле Бэнкси, но художник свое авторство еще не подтвердил.
Обычно Бэнкси подтверждает свое авторство в соцсетях спустя несколько дней после появления работы. Но пока снимками граффити жители Великобритании просто делятся в соцсетях.
Среди изображений — дети, вычерпывающие воду из судна, две мыши, чайка, танцующие люди и крабы.
Бэнкси получил международное признание благодаря своему отличительному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.
Его работы богаты черным юмором и часто сопровождаются «подрывными» эпиграммами, которые содержат острые и мощные комментарии к социальным и политическим аспектам современного общества.
nicollaichДа здравствует пальмовое масло, не?
suportarРазложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?
жизнилюбщас к выборам ..каких только сказок не услышишь???
Grossmeister38rusОчередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный