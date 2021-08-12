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Восемь новых работ в стиле Бэнкси нашли в Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
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Восемь новых граффити заметили на восточном побережье Англии. Работы созданы в стиле Бэнкси, но художник свое авторство еще не подтвердил.

Обычно Бэнкси подтверждает свое авторство в соцсетях спустя несколько дней после появления работы. Но пока снимками граффити жители Великобритании просто делятся в соцсетях.

Среди изображений — дети, вычерпывающие воду из судна, две мыши, чайка, танцующие люди и крабы.

Бэнкси получил международное признание благодаря своему отличительному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.

Его работы богаты черным юмором и часто сопровождаются «подрывными» эпиграммами, которые содержат острые и мощные комментарии к социальным и политическим аспектам современного общества.

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