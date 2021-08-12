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Актер из «Аватара» пообещал восторг зрителям будущих фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Актер Стивен Лэнг, который сыграл в фильме «Аватар» полковника Майлза Куоритча, считает, что зрителям очень понравятся будущие картины Джеймса Кэмерона.

«Я думаю, они(зрители) будут в восхищении. Послушайте, есть люди, которые просто обожают этот мир. Это превосходно представленная вселенная, которую придумал Кэмерон. Наши партнеры, люди, работающие с ним, разделяют его видение. Я с нетерпением жду этого, как и все остальные. Производство было долгим и стало частью моей жизни», — сказал Лэнг интервью изданию Entertainment Weekly.

Персонаж Лэнга погиб во время событий первого фильма, но ему нашлось место в продолжениях франшизы. Пока неизвестно, по какой именно причине полковник окажется живым, но сам актер подтвердил, что уже закончил съемки во втором и третьем фильме.

Сюжет второй части «Аватара» продолжит историю бывшего военного Джейка Салли, который присоединился к народу нави на планете Пандора. По задумке, вооруженные до зубов земляне вернутся на чужую планету, а Джейк будет готов дать им отпор.

Во второй части зрители также увидят актеров Сэма Уортингтона, Зою Салдану, Кейт Уинслет и Вина Дизеля. Российская премьера «Аватара 2» состоится 15 декабря 2022 года.

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