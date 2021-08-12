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Анонсирован эксперимент с дистанционной торговлей алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Минфин предлагает с 1 января 2022 года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России», соответствующий законопроекте, опубликованном на портале нормативных и правовых актов.

Заказать в розницу вино, крепленое вино и игристое вино, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации предлагают на сайте «Почты России». Под эксперимент попадает доставка вина в Москву, Московскую области и Мордовию.

«Правительство РФ может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента», — отмечается в документе.

Целью эксперимента является, в частности, «анализ и оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

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