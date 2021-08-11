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Совершена крупнейшая кража криптовалюты

Источник:
CNBC
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Фото: © Sibnet.ru

Хакеры похитили криптовалюту на 600 миллионов долларов у популярной блокчейн-платформы Poly Network, кража стала крупнейшей в истории цифровых денег.

Представители платформы уже попросили грабителей выйти на связь и вернуть похищенные активы. «Вам следует поговорить с нами, чтобы мы нашли правильное решение», — говорится в сообщении Poly Network.

Взломщики воспользовались уязвимостью в системе криптовалютного агрегатора, который объединяет разные блокчейны. При этом при взломе хакеры оставили IP-адреса и адреса электронной почты, сейчас их изучают специалисты по безопасности.

Согласно статистике компании CipherTrace, до рекордной кражи с начала года децентрализованные финансовые сервисы потеряли 361 миллион долларов на хакерских атаках — это почти в три раза больше, чем за весь 2020 год.

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ЧП #Криминал #Деньги
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