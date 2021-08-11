Стартует анимационный проект про альтернативных супергероев

Анимационный сериал «What If…?» про альтернативных супергероев киновселенной Marvel 11 августа стартует на стриминговом сервисе Disney+.

Проект будет выходить еженедельно, первый сезон состоит из девяти серий, известно, что столько же эпизодов будет во втором сезоне.

В основе лежит концепция мультивселенной, уже поднятая в мини-сериале «Локи». Известно, что каждая серия анимационного шоу станет отдельной историей, где события будут прямо противоположны канону. Каждый эпизод предложит другой исход ключевых событий киновселенной.

Ранее глава студии Marvel Кевин Файги объяснял, что он возьмёт «ключевые моменты» со всей киновеленной и изменит их. Например, в первом эпизоде, который выходит 11 августа, Пегги Картер принимает сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса.

Известно, что во втором эпизоде, назначенном на 18 августа, Т'Чалла станет Звездным лордом вместо Питера Квилла, уже будучи Опустошителем, он вернется на Землю и вместе со Стражами Галактики будет защищать Нью-Йорк от инопланетного вторжения. Третья серия выходит 25 августа, в ней Локи сумеет захватить Землю.

Кроме того предполагается, что в сериале появится Утка Говард, Стив Роджерс еще во времена Второй мировой станет Железным человеком, Соколиный глаз убьет Тора, после чего Локи встанет на тропу войну, желая отомстить. Еще одно из изменений MCU будет включать сюжетную линию зомби-Marvel.

Предполагается, что в каждом эпизоде будет представлено несколько фильмов и героев с намерением охватить как можно больше персонажей киновселенной. При этом тон каждого эпизода будет отличаться, некоторые из них будут либо темнее, либо светлее, чем фильмы Marvel, с некоторыми «прямыми трагедиями».

В этом году поклонников Marvel ждет еще несколько полнометражных премьер, новинки выйдут и на стриминговой платформе Disney+.