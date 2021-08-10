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Вышел трейлер спин-оффа «Ведьмака» о наставнике Геральта

Источник:
Sibnet.ru
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Мультфильм «Ведьмак: Кошмар Волка» рассказывает о наставнике Геральта Весемира, который борется с чудовищами за деньги.

Действие анимационного фильма разворачивается задолго до событий сериала «Ведьмак». Зрители увидят молодого Весемира, который мечтает стать ведьмаком и убивает монстров за деньги, спасаясь от нищеты.

По словам создателей проекта, «Ведьмак: Кошмар волка» станет связующим звеном между первым и вторым сезонами «Ведьмака». Премьера мультфильма запланирована 23 августа на стриминговом сервисе Netflix.

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Культгид #Кинематограф
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