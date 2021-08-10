Власти передумали вводить запрет на экспорт бензина

Правительство России передумало вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Решение о запрете экспорта бензина, которое в настоящий момент активно обсуждается в правительстве, не было одобрено и принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком, приводит ТАСС данные информацию источника в отрасли.

На встрече звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности. Также не было принято каких-либо решений по топливным соглашениям с нефтяниками о заморозке цен.

Минэнерго обращалось в правительство с предложением запустить процесс ввода запрета на экспорт бензина из России. Министерство инициировало введение этих ограничений после оценки ситуации с биржевыми ценами на топливо, которые неделей ранее несколько раз обновили исторические рекорды. Министр энергетики Николай Шульгинов говорил о том, что ограничения будут вводиться минимум на три месяца.