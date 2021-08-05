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Новый постер финального сезона «Люцифера» показал главных героев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Люцифер»

Главные герои шестого и финального сезона «Люцифера» появились на постере сериала, намекнув на возвращение погибшего Дэна Эспинозы.

На постере изображены Люцифер, Хлоя Декер, Аменадиэль, Линда Мартин, Элла Лопез, Мэйзикин и Дэн Эспиноза, которого в пятом сезоне убили.

«Все плохие вещи должны завершиться», — говорится в слогане на постере к финальному сезону «Люцифера».

Появление Эспинозы на постере дало фанатам надежду на то, что персонажа либо воскресят, либо он будет взаимодействовать с героями из ада или рая.

Сериал рассказывает о дьяволе Люцифере, которому стало скучно в аду, поэтому он перебирается жить в Лос-Анджелес. Герой знакомится с детективом Хлоей Декер и начинает работать консультантом полиции, попутно разбираясь со своими проблемами. Люцифер пытается понять, кто он — добро или зло.

В пятом сезоне Люцифер встретился с отцом и устроил битву с другими ангелами за то, чтобы заменить Бога. Финальный сезон сериала «Люцифер» выйдет на Netflix 10 сентября.

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