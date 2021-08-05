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Власти дадут скидку в 625 тыс. за покупку электромобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автолюбители, покупающие электромобиль российской сборки, получат скидку до 625 тысяч рублей, сообщило Минэкономразвития.

Скидка для покупателей электрокаров составит 25% от их стоимости. Она будет распространяться на машины, стоимость которых не превышает 2,5 миллиона рублей. Максимальный размер скидки составит 625 тысяч рублей.

Скидка будет распространяться на покупку электрокара крупноузловой сборки из готовых комплектующих. При этом допускается использование в машине импортной аккумуляторной батареи. Такие меры продлятся до конца 2023 года.

При покупке электромобиля в период с 2024 по 2025 годы скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или на электромобили с отечественной батареей. При покупке электромобиля с 2026 по 2030 годы скидка распространяется на электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Пока ни одна иностранная компания не ведет производство электрокаров в России. Однако уже в следующем году планируют начать выпуск «зеленого» фургона Ford Transit. О желании выйти на отечественный рынок заявляли глава Tesla Илон Маск и компания Hyundai. Что касается отечественных компаний, то до конца года должно начаться производство отечественного электрокара Zetta.

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Авто #Авторынок #Торговля
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