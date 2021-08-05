Самолет сибирского института совершил вынужденную посадку в Перми

Самолет СибНИА совершил вынужденную посадку в пермском аэропорту, отрабатывается версия об отказе двигателя.

О ЧП сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Инцидент произошел в среду во второй половине дня.

«По предварительной информации, самолет Ан-12м, выполнявший рейс Иваново – Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Пермь (Большое Савино)», – говорится в сообщении.

Самолет принадлежит «СибНИА». На борту воздушного судна находилось восемь человек, никто не пострадал. Отрабатывается версия об отказе одного из двигателей.