Самолет сибирского института совершил вынужденную посадку в Перми

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Самолет СибНИА совершил вынужденную посадку в пермском аэропорту, отрабатывается версия об отказе двигателя.
О ЧП сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Инцидент произошел в среду во второй половине дня.
«По предварительной информации, самолет Ан-12м, выполнявший рейс Иваново – Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Пермь (Большое Савино)», – говорится в сообщении.
Самолет принадлежит «СибНИА». На борту воздушного судна находилось восемь человек, никто не пострадал. Отрабатывается версия об отказе одного из двигателей.