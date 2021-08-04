ГИБДД получит новые приборы для выявления пьяных

Инспекторы ГИБДД вооружатся новыми приборами — алко- и наркотекторами, они позволят оперативно выявлять нетрезвых водителей, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

«В следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — цитирует «Российская газета» Черникова.

Использующиеся сейчас алкотестеры заменят алкотектор и наркотектор. Первый прибор будет определять алкогольное опьянение по выдыхаемому воздуху за секунды: если загорится зеленая лампочка, то водителя отпустят, если красная — начнется процедура медосвидетельствования.

Второй прибор покажет, употреблял ли автолюбитель наркотики. Для проверки будут использоваться одноразовые пробоотборник (ватка на палочке, которая смачивается слюной) и хроматографическая кассета.

По словам главы ГИБДД, новые устройства будут работать быстрее, поэтому будут эффективнее во время массовых проверок.