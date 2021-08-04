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Дело экс-главы СО РАН Асеева передали в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев предстанет перед судом за мошенничество, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 74-летний обвиняемый в 2009-2015 годах, используя свое служебное положение, решил получить в свое пользование коттедж, который был в федеральной собственности, хотя Асеев в жилье не нуждался.

«Обвиняемый убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей и не будет им приватизирован, после чего организовал дорогостоящий ремонт указанного помещения силами и за счет денежных средств СО РАН», – говорится в сообщении ведомства.

Подписывая договор найма, Асеев внес в него данные своей дочери, как члена семьи, якобы проживающего в коттедже, после чего фиктивно зарегистрировал ее там. Потом обвиняемый организовал и направил в суд иск к СО РАН о признании права собственности на коттедж, подделав подпись дочери, так как на тот момент ее не было в стране.

На основании этих документов фигурант дела получил решение об удовлетворении заявленных исковых требований. Было зарегистрировано право собственности его дочери на жилье стоимостью около 46 миллионов рублей, «чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации».

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Асееву грозит до 10 лет лишения свободы.

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