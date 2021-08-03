Цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов во вторник достигла своего рекордного значения, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,31% и достигла своего нового рекорда 57 602 рубля за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля.

При этом цена бензина Аи-95 незначительно снизилась на 0,16% и составила 58 746 рублей за тонну. Абсолютный максимум стоимости этой марки достигал отметки в 60 029 рублей также 22 июля.

Дизельное топливо торгуется у своего максимального значения в 52 012 рублей, которое было зафиксировано 16 июня. По итогам торгов во вторник цена дизеля выросла на 0,21%, до 51 478 рублей за тонну.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил журналистам, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже.