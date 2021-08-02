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Стали известны зарплаты на российских автозаводах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Рабочие на заводах АвтоВАЗа получают около 35 тысяч рублей, почти на 20 тысяч больше зарплата на заводе Toyota.

По данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата по автомобильной отрасли — 43 тысячи рублей. Размер зарплат на конкретных вакансиях российских автомобилестроительных заводах выяснило издание «Понедельник».

На тольяттинском заводе АвтоВАЗа линейный персонал получает около 30 тысяч рублей. На заводе в Ижевске предлагают 32-39 тысяч сварщику, 30-37 тысяч — слесарю механосборочных работ и штамповщику.

На нижегородским заводе ГАЗ есть открытые вакансии сварщика на машинах контактной (прессовой) сварки и слесаря механосборочных работ, с зарплатой 41-44 тысячи рублей.

Завод Toyota в Шушарах предлагает оператору производственной линии от 55 тысяч рублей, технику по обслуживанию оборудования — от 59 тысяч. «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Туле готов платить оператору производственной линии от 31 тысячи рублей (+до 15 % премия после испытательного срока), наладчику технологического оборудования — до 40,5 тысячи.

Самый обширный соцпакет предлагает ГАЗ. Он включает в себя поддержку родителей в тратах на дошкольные учреждения для детей, помощь с жильем, компенсацию питания, бесплатное медобслуживание, премии и доплаты, а также санитарно-курортное лечение для семей сотрудников и скидку на фитнес-клубы.

Работники АвтоВАЗа при этом получают субсидирование питания в столовой завода, а также могут пользоваться спортзалом и получать путевки в загородные лагеря для себя и своих детей. Toyota и «Хавейл» предлагают только бесплатное питание и корпоративную развязку.

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Авто #Авторынок #Деньги
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