Политику Японии в отношении России признали провальной

Япония при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ провалила политику в отношении России, новому правительству следует ее пересмотреть, пишет авторитетное японское издание Asahi.

Так издание прокомментировало слова, озвученные премьер-министром России Михаилом Мишустином в ходе поездки на Курилы. Он рассказал, что сейчас обсуждается возможность введения на этой территории специального экономического режима, который позволит заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.

Автора статьи возмутило, что Россия может предложить сотрудничество на Курилах не только Токио, но и другим странам. Позиция Японии исходит из того, что оспариваемые ей четыре российских острова в Курильской гряде являются «исконной» японской территорией, поэтому Токио настаивает на особых условиях.

Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Также автор напомнил слова экс-премьера Абэ, который после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году с гордостью говорил, что насчет совместного сотрудничества двух стран удалось достичь «беспрецедентного в международных отношениях». Издание отмечает, что это было всего лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение».

Asahi считает, что в результате переговоры зашли в тупик — так же, как и обсуждения передачи Японии двух островов.