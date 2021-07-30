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Молодые артисты взялись массово перепевать хиты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/krosskarina

Группа Cream Soda, блогер Кара Кросс и другие современные исполнители массово выпустили фиты и каверы на хиты «старичков» эстрады.

Новые треки вышли в пятницу, традиционный день музыкальных премьер. Среди новинок – песня «Розовый фламинго» Алены Свиридовой, теперь трек украсило звучание популярной группы Cream Soda. Группа Мумий Тролль записала фит с блогером Карой Кросс на песню «Время, утекай».

Другие современные музыканты сделали каверы на популярные песни. Например, группа «Моя Мишель» перепела «Зима в сердце» «Гостей из будущего», а Звонкий – «Прованс» коллеги по лейблу, Елки.

Перепевать хиты и записывать фиты молодым и «пожилым» музыкантам в российском шоу-бизнесе становится трендом. Ранее фиты записывали такие музыканты, как «Руки вверх» и Клава Кока, Филипп Киркоров и Моргенштерн и другие.

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Культгид #Музыка
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
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