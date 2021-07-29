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«Зеленую экономику» обсудят на форуме «Технопром» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдет с 25 по 27 августа в Новосибирске, основной темой станет экология.

«Климатические изменения выходят на первый план, и вопросы обеспечения климатической "нейтральности" экономики – это запрос, который важен для всего мира. На пленарном заседании, специальном треке, посвященном технологической трансформации экономики, планируется обсудить вопросы, связанные с организацией системы мониторинга за выбросами углекислого газа, проанализировать запросы на технологические решения по поглощению парниковых газов», – рассказал журналистам министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Ожидается привлечь к решению вопросов представителей науки и образования. Например, планируется обсудить задачи карбонового полигона Новосибирского госуниверситета.

«Мы ожидаем не только привлечение в эту сферу образовательных и научных организаций, но и широкое вовлечение бизнеса, в том числе – регионального», – сказал проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.

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