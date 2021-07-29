Автолюбители стали больше тратить на обслуживание

Траты российских автолюбителей на обслуживание машины выросли на 14% за год, сообщил аналитический центр международной сети автосервисов FIT Service.

Средний чек клиента за первое полугодие 2021 года составил 8,3 тысячи рублей против 7,1 тысячи рублей годом ранее.

Самый высокий рост показали автомобили в возрасте 6-9 и 10-14 лет — за год средний чек на обслуживание этих авто вырос на 14-15%. Причина в том, что возраст эксплуатируемых автомобилей продолжает расти, и это приводит к большим финансовым затратам на их ремонт.

«Рост расходов на обслуживание автомобиля связан с разными аспектами: удорожание услуг и запчастей, изменение курса валют и инфляция. Ну и одна из главных причин — увеличение среднего пробега автомобиля», — прокомментировал директор FIT Service Данил Соловьев.

Он отметил, что в 2020 году средний пробег автомобиля в России составил 14,6 тысячи километров. В 2021 году тенденция на увеличение среднего пробега сохраняется, он составит уже 15,5 тысячи километров.

Рост пробега личных авто связан с тем, что граждане стали больше путешествовать по стране ввиду коронавирусных ограничений. Также личный транспорт безопаснее общественного. Именно из-за этих факторов растет пробег, и значит, увеличилась потребность в частом обслуживании и ремонте автомобиля.