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США заявили о рекордном числе российских самолетов у Аляски

Источник:
РИА Новости
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Фото: Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team / GFDL 1.2

Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны.

«Наблюдается тенденция потепления климата в Арктике, что способствует росту активности. Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны», — цитирует РБК генерала.

Хайноут отметил рост активности в Арктике, которая не всегда «безобидна». «Например, в прошлом году мы перехватили у Аляски больше российских военных самолетов, чем когда-либо со времен холодной войны», — сказал он. По его мнению, это значит, что речь уже идет не просто о соперничестве, а о соперничестве в военной сфере.

Ранее телеканал CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, пришел к выводу, что Россия усиливает военную мощь в Арктике, развивая арктические военные базы для дислокации новых видов вооружения, в том числе для подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

В Пентагоне опасаются, что новые базы и виды вооружения могут использоваться Россией не только для защиты своих границ, но и для контроля над всеми районами Арктики, сообщал телеканал.

В мае командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявлял об усилении активности кораблей НАТО у российских границ в Арктике, присутствие натовских сил стало крупнейшим со времен Второй мировой войны.

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Оборона #Военная политика #Армия
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