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Фильм о наркотиках снимут в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Кинокомпания «Ветер перемен» снимет фильм «Чекаго» о борьбе с наркопреступностью, сообщило правительство Хакасии.

Съемки полнометражного фильма о борьбе с наркопреступностью «Чекаго» пройдут осенью. События будут разворачиваться в сибирском городе «Ч».

«В криминальной драме в масштабе страны раскрываются причины негативного социального явления, показывается алгоритм вовлечения в потребление наркотиков, ужасающие последствия употребления, в том числе разрушение личности», – говорится в сообщении.

Кинокомпания «Ветер перемен» реализует проект при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В съемках примут участие актеры Владимир Стеклов, Эльдар Калимулин, Галина Безрук.

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