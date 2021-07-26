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Эксперт раскрыл задачи новейшего комплекса С-500 «Прометей»

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Минобороны России

Новейшая зенитная ракетная система С-500 «Прометей», накануне успешно совершившая испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, после принятия на вооружения поставят на охрану Москвы, считает военный эксперт военный эксперт Виктор Мураховский.

С-500 построены по идеологии разделения и могут уничтожать как аэродинамические цели, так и баллистические, в том числе в ближнем космосе. «В данном случае проверялась система работы по баллистическим целям, где используется ракета марки 77Н6», — сказал эксперт в интервью «Российской газете».

По его мнению, после принятия на вооружения комплекс может быть поставлен на прикрытие московского промышленного района, где будет работать с системами противоракетной обороны А-135 «Амур». Эта мощная связка будет своего рода противоракетным зонтом, прикрывающим Московский регион.

Кроме того, С-500 могут использовать для прикрытия средств стратегического сдерживания и систем центрального государственного управления.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

Также С-500 может поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет. Из-за возможности работать по целям в ближнем космосе «Прометей» относят к первому поколению систем противокосмической обороны.

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Оборона #Оружие #Армия
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Uynachalnica

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Огласите весь список своих претензий. Ну что бы один раз отправить и покончить со всеми претензиями.

aneodicraure

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Dead Пихтоc

Во!Наконец-то!Шерошка с Машерошкой тут!Жгите, посоны!
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