Эксперт раскрыл задачи новейшего комплекса С-500 «Прометей»

Новейшая зенитная ракетная система С-500 «Прометей», накануне успешно совершившая испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, после принятия на вооружения поставят на охрану Москвы, считает военный эксперт военный эксперт Виктор Мураховский.

С-500 построены по идеологии разделения и могут уничтожать как аэродинамические цели, так и баллистические, в том числе в ближнем космосе. «В данном случае проверялась система работы по баллистическим целям, где используется ракета марки 77Н6», — сказал эксперт в интервью «Российской газете».

По его мнению, после принятия на вооружения комплекс может быть поставлен на прикрытие московского промышленного района, где будет работать с системами противоракетной обороны А-135 «Амур». Эта мощная связка будет своего рода противоракетным зонтом, прикрывающим Московский регион.

Кроме того, С-500 могут использовать для прикрытия средств стратегического сдерживания и систем центрального государственного управления.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

Также С-500 может поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет. Из-за возможности работать по целям в ближнем космосе «Прометей» относят к первому поколению систем противокосмической обороны.