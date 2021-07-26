«МиГ» разработает палубный истребитель пятого поколения

Корпорация «МиГ» начала разработку палубного истребителя пятого поколения — в ближайшие несколько лет планирует создать опытный образец самолета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Компания ведет работы над перспективным палубным истребителем пятого поколения, который будет выполнен с применением технологий "стелс". Сейчас идет этап компьютерного моделирования, первые опытные образцы машины планируется выпустить в ближайшие несколько лет», — сказал РИА Новости источник.
По его словам, «в рамках проекта в том числе рассматривается возможность создания версии истребителя с вертикальными взлетом и посадкой». Ожидается, что самолет будет выполнен в размерности МиГ-35.
Машина, уточнил собеседник, будет создаваться в рамках комплекса - палубный самолет плюс беспилотный летательный аппарат массой более 10 тонн, который будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло».
«Аппарат должен применяться совместно с истребителем в рамках концепции "верного ведомого". Его функции - либо заправка, либо совместное нанесение ударов», — добавил источник. В аппарате будут в том числе использоваться наработки по беспилотнику «Скат».
Самолет будет двухдвигательным. Машина будет выполнена по аэродинамической схеме «утка», то есть с передним горизонтальным оперением — сзади у самолета два киля без хвостового горизонтального оперения. Характерной особенностью БПЛА из состава комплекса станет хвостовое оперение в виде перевернутого «V».
west_nikВопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...
urbasikНадо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..
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