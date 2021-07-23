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Озвучен каст новой «Анны Карениной» для Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Метро»

Названы актеры первого российского сериала для Netflix, съемки проекта «Анна К» стартовали. Роли Анны Карениной и ее супруга Алексея исполнят Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.

Новость о начале съемок и актерском составе появилась в аккаунтах представительства стримингового сервиса в России.

Судя по публикации, роль Анны Карениной досталась Светлане Ходченковой, ее супруга Алексея сыграет Федор Бондарчук. В сериале также будет задействованы Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие артисты. А вот исполнитель роли любовника Карениной – Алексея Вронского пока не назван.

В социальных сетях будущие зрители уже начали высказывать предположения о том, кто же воплотит молодого героя-любовника на экране. Среди претендентов наиболее популярны кандидатуры Ивана Янковского, Павла Прилучного, Данилы Козловского. Александра Петрова. Часть пользователей уверена, что эта роль достанется менее известному актеру.

Известно, что сериал создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production, режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов, уточняет ТАСС.

При этом сообщалось, что сериал станет не экранизацией классического романа, а его адаптацией. Действие будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с Вронским – наследником алюминиевой империи.

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