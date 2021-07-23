НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Август Диль сыграет роль Воланда в экранизации романа Булгакова

Источник:
Sibnet.ru
277 0
Фото: © «Марс Медиа»

Роль «Воланда» в одноименном фильме Михаила Локшина исполнит немецкий актер Август Диль, известный российским зрителям по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», сообщает компания «Марс Медиа».

Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм «Воланд» в прокат планируется в конце 2022 года. Роль Мастера исполнит Евгений Цыганов, а Маргариты — Юлия Снигирь.

«Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, таким, каким его придумал Булгаков. В описании романа - он иностранец с немецким акцентом на вид «лет сорока с лишним». Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями «Мастера и Маргариты». Но, по сравнению с романом, Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма», — сказал автор сценария Роман Кантор.

Актер Август Диль признался, что впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и не все понял. Готовясь к съемкам, он перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение.

«Это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России и я в предвкушении большого кинопутешествия. У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в тоже время некоторый страх», — отметил актер.

Еще по теме
Новый трейлер фильма «Дюна» опубликован на Youtube
Озвучен каст новой «Анны Карениной» для Netflix
Фильм «Время»: Шьямалан снял триллер про старость
Режиссер рассказал о пережитом шоке при съемках фильма «Третья волна»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сестру Запашных уволили за жестокое обращение с верблюдами в Омске
Аналитики выяснили предпочтения новосибирцев в выборе отдыха
Где поставить прививку от COVID в Новосибирске: пункты вакцинации
Пьяный водитель сбил автоинспектора в Красноярске. ВИДЕО
Самое популярное
Жесткий фильм «Третья волна» про COVID-19 опубликован на Youtube
Британский спецназ стали «натаскивать» против Китая и России
Сериал «Хозяйка горы» со Снаткиной выходит на канале «Россия»
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
23
Путин перечислил острейшие проблемы России
21
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
18
Новейший российский истребитель представили на МАКС-2021
17
Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку
Sibnet.Ru