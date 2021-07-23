Август Диль сыграет роль Воланда в экранизации романа Булгакова

Роль «Воланда» в одноименном фильме Михаила Локшина исполнит немецкий актер Август Диль, известный российским зрителям по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», сообщает компания «Марс Медиа».

Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм «Воланд» в прокат планируется в конце 2022 года. Роль Мастера исполнит Евгений Цыганов, а Маргариты — Юлия Снигирь.

«Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, таким, каким его придумал Булгаков. В описании романа - он иностранец с немецким акцентом на вид «лет сорока с лишним». Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями «Мастера и Маргариты». Но, по сравнению с романом, Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма», — сказал автор сценария Роман Кантор.

Актер Август Диль признался, что впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и не все понял. Готовясь к съемкам, он перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение.

«Это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России и я в предвкушении большого кинопутешествия. У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в тоже время некоторый страх», — отметил актер.