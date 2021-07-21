НТВ приступил к съемкам нового сезона детектива «Алекс Лютый»

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона исторического детектива «Алекс Лютый» – «Алекс Лютый. Дело Шульца», в нем главный герой выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца.

Первый сезон исторического детектива вышел в эфир НТВ 22 июня 2020 года. Многосерийный фильм был основан на реальных событиях и рассказывал об одном из самых жестоких нацистских преступников Александре Юхновском, получившим прозвище Алекс Лютый. На протяжении всего показа сериал демонстрировал отличные показатели, в итоге став лучшим премьерным сериалом июня 2020 года.

Действие второго сезона развернется вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева, который, расследуя дело об убийстве девушки, выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключенными. Главные роли в сериале исполнят Антон Хабаров, Екатерина Олькина и Станислав Стрелков.

1975 год, Ленинград. Молодую девушку Ольгу Пшеничную, племянницу известной телеведущей, находят убитой. На месте преступления обнаруживают важную улику – хирургический пенал со свастикой и гравировкой «Hermann Schulz». К делу привлекают подполковника КГБ Андрея Елисеева (Антон Хабаров) из спецотдела по розыску военных преступников. Он одержим своей работой и положил всю жизнь на поиск беглых нацистов и коллаборационистов.

«Мой герой Елисеев – человек жесткий, целеустремленный, не знающий страха, что в обычной жизни в принципе очень опасно, но людям подобных профессий крайне необходимо. У него порог страха гораздо ниже, чем у обычного человека», – говорит исполнитель главной роли Антон Хабаров.

В ходе расследования Елисеев знакомится с майором Верой Гришиной (Екатерина Олькина) и начальником отдела по особо важным делам Прокуратуры Мезенцевым (Станислав Стрелков). Вместе они выходят на след нацистского хирурга, поволжского немца Германа Шульца, который в годы войны проводил медицинские опыты над заключенными в пересыльном лагере «Пески-2».

В 1944 году руководство и персонал лагеря бесследно исчезли. Шульц в их числе. Страшные убийства продолжаются: почерк преступника во многих из них схож, однако важные детали не совпадают, и Елисеев медлит. Тем временем в СИЗО находится другой опасный нацистский преступник – Алекс Лютый (Дмитрий Муляр). Возможно, он что-то знает про Шульца и может быть полезен следствию.