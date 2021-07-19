Жара задержится в Новосибирске

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Погода в Новосибирске до конца недели будет жаркой и безоблачной, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Однородная теплая воздушная масса к нам смещается, осадков не ожидается. Ветер слабый, погода малооблачная, температурный фон постепенно повышается», – рассказала синоптик.
В ночь на вторник будет 11-13 градусов, днем – 23-25. В среду ночью ожидается 12-14, днем – 26-28 градусов тепла.
Еще теплее будет в четверг: 14-16 градусов ночью и 27-29 – днем. «Конец недели и выходные будут жаркими», – добавила собеседница.
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