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Жара задержится в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Погода в Новосибирске до конца недели будет жаркой и безоблачной, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Однородная теплая воздушная масса к нам смещается, осадков не ожидается. Ветер слабый, погода малооблачная, температурный фон постепенно повышается», – рассказала синоптик.

В ночь на вторник будет 11-13 градусов, днем – 23-25. В среду ночью ожидается 12-14, днем – 26-28 градусов тепла.

Еще теплее будет в четверг: 14-16 градусов ночью и 27-29 – днем. «Конец недели и выходные будут жаркими», – добавила собеседница.

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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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