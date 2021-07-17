Участники нового сезона шоу «Форт Боярд» оказались заложниками Франции

Съемки нового сезона проекта «Форт Боярд» проходят во Франции, участникам шоу пришлось пережить карантин и другие сложности, чтобы побороться за сокровища.

За сокровища крепости поборются актеры, ведущие, музыканты и популярные блогеры: Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Колесников.

Российские звезды прилетели во Францию на съемки телешоу и разместились в десяти разных отелях на атлантическом побережье. Заселить всех в одном месте оказалось невозможным: французы забронировали большую часть номеров, чтобы отметить свой главный праздник — День взятия Бастилии. В качестве бонуса участникам разрешили выходить за пределы отеля по одному с 10.00 до 12.00 из-за карантина.

«Сложнее всего для меня то, что пришлось мало двигаться. Обычно я прохожу десять, а то и все двадцать километров в день. Но ради детской мечты готов был и карантин отсидеть, и отменить все планы. Хотя у меня было расписано все лето», — поделился Прохор Шаляпин.

Новым ведущим проекта стал актер Сергей Бурунов, который сменил на этом посту Сергея Шнурова. Актер пообещал, что найдет свой образ, а не будет копировать стиль ведения шоу музыканта.

Всего для нового сезона будет отснято девять выпусков «Форт Боярд». Премьеры телеигры состоится на канале СТС, дата пока не сообщается.