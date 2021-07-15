«Жилой комплекс» для медведей построят в новосибирском зоопарке

Новый комплекс вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей появится в новосибирском зоопарке – там будут смотровые галереи и участок с живой рыбой.

Проект предусматривает строительство основных уличных вольеров, вольеров-отставников, помещений для животных и посетителей, технических помещений, малых архитектурных форм, смотровых галерей. Условия проживания медведей будут максимально приближены к естественным, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«У бурых медведей будет участок, где будет разводиться живая рыба. Медведи сами смогут охотиться – это приближает условия их содержания к естественным. Новая зона содержания будет выполнена в соответствии с нормами безопасности – на участке у гималайских медведей будет минимум три уровня защиты: сухой ров, "электропастух" и зеленая буферная зона», – прокомментировал директор зоопарка Андрей Шило.

Уже построены зимний экспозиционный павильон малайских медведей, вольеры для гималайских и бурых медведей, технические помещения.

Еще нужно построить уличные бассейны, ограждения, коммуникации, произвести внутреннюю благоустроить тропинки для посетителей, технические дороги. Планируется, что строительство завершится в ноябре этого года.