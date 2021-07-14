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Объявлены номинанты на телепремию «Эмми-2021»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mrecuay / Attribution-ShareAlike License

Среди претендентов на лучший драматический сериал 2021 года — «Поза» о жизни транссексуалов и фантастический боевик «Пацаны». 73-я церемония вручения статуэток «Эмми-2021» пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.

На премию представлены номинанты в 10 категориях. На звание лучшего драматического фильма претендуют «Бритжертоны», «Страна Лавкрафта», «Пацаны», «Корона», «Рассказ служанки», «Мандалорец», «Поза» и «Это мы».

За награду в номинации «Лучший комедийный сериал» поборются проекты «Черная комедия», «Кобра Кай», «Эмили в Париже», «Хитрости», «Бортпроводница», «Метод Комински», «4лен», «Тед Лассо».

В номинации «лучший мини-сериал» представлены «Я могу уничтожить тебя», «Мейр и Исттауна», «Ход королевы», «Подземная дорога» и «Винда/Винж».

Среди других номинаций главной телепремии — лучшие мужские и женские роли в драматических, комедийных и мини-сериалах.

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