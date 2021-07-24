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Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: HoteitH / CC BY-SA 4.0

Первый канал будет вести трансляцию с Торжественного Парада ко Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 25 июля в год 325-летия российского флота.

Впервые среди участников военно-морского парада – сразу три атомные подводные лодки: подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и АПЛ «Вепрь» и «Орел».

В воздушной части парада примут участие в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и разведчик Ка-31Р.

Для участия в параде в Финский залив прибыл отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота – ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов» и противолодочный «Вице-адмирал Кулаков».

Всего в параде примут участие 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.

Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажут 25 июля в 11.00 (мск) на Первом канале.

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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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