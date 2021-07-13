Зеленский призвал Запад надавить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад оказать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — цитирует РИА Новости слова Зеленского, сказанные им на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. «Я действительно хотел бы, чтобы Соединенные Штаты помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий», — сказал президент Украины

Ранее Зеленский уже заявлял, что хочет найти с лидером США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным новый формат по урегулированию ситуации в Донбассе, и допускал возможность создания нового формата переговоров, который существовал бы параллельно с нормандским.