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Кремль отказался «поворачивать башни» ради футбола

Источник:
«Р-Спорт»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Никакие «башни» Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность влияния властей на самый популярный вид спорта.

«Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли надеяться на то, что Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства делает очень много для развития спорта в стране как любительского, так и спорта высших достижений. «Делается для этого много, а все остальное же — это работа профессионалов», — подчеркнул он.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе, одержав единственную победу над Финляндией. После этого пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов.

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west_nik

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