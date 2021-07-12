Электричка в Подмосковье насмерть сбила участника шоу «Голос. Дети»

Участник восьмого сезона детского «Голоса» погиб под колесами электрички, переезжая железнодорожные пути на детском кроссовом мотоцикле.

«10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта "43-й км", был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Сергиев Посад», — сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, не уточнив имени погибшего.

По данным источника в правоохранительных органах, ранее подросток участвовал в шоу «Голос. Дети», пишет ТАСС.