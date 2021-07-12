НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Туристы предпочли российские пляжи зарубежным

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Люди на пляже
Фото: © Kranich17 / Pixabay License

Около трети жителей России предпочитают отдыхать на отечественных пляжах, более четверти опрошенных остаются верны отдыху за рубежом, сообщила финансовая онлайн-платформа Webbankir по результатам исследования.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в начале июля, когда в Краснодарском крае из-за дождей начались паводки, россияне не спешили отказываться от туров и продолжали отдых.

Согласно данным исследования, 33,6% опрошенных считают, что лучше всего отдыхать на пляжах в России. Сделать это нынешним летом планируют 29,8%. А более четверти опрошенных (26,6%) назвали идеальным отпуск на курортах за рубежом, но посетить их надеются лишь 4,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на Webbankir.

Еще 13,6% считают лучшим вариантом отдыха экскурсию по России. Совершить такое путешествие намерены 11,5% респондентов. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% рассчитывают отправиться в такую поездку.

Примерно 14% полагают, что лучше всего провести отпуск дома или на даче, при этом отдыхать подобным образом планирует значительно больше людей — 40,4%.

Еще по теме
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Пароход-музей заработал в Красноярске
Непривитым туристам на курортах Кубани пригрозили штрафом
Туристические пункты установят в аэропорту Толмачево к МЧМ-2023
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
Глава Бурятии перечислил оставшиеся после локдауна запреты
Холодный фронт придет в Новосибирск
Самое популярное
WhatsApp изменит пользовательский интерфейс
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Запад назвал «гигантскую» проблему российской «Арматы»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 227 баллов
  • ld_andrey — 227 баллов
  • Шурик96 — 217 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Стартовали крупнейшие в истории учения Росгвардии
Россия привлечет 1,6 трлн рублей на производство самолетов
Определен срок достройки «Северного потока — 2»
Отменены федеральные штрафы для безбилетных пассажиров
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
23
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
Sibnet.Ru