Туристы предпочли российские пляжи зарубежным

Около трети жителей России предпочитают отдыхать на отечественных пляжах, более четверти опрошенных остаются верны отдыху за рубежом, сообщила финансовая онлайн-платформа Webbankir по результатам исследования.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в начале июля, когда в Краснодарском крае из-за дождей начались паводки, россияне не спешили отказываться от туров и продолжали отдых.

Согласно данным исследования, 33,6% опрошенных считают, что лучше всего отдыхать на пляжах в России. Сделать это нынешним летом планируют 29,8%. А более четверти опрошенных (26,6%) назвали идеальным отпуск на курортах за рубежом, но посетить их надеются лишь 4,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на Webbankir.

Еще 13,6% считают лучшим вариантом отдыха экскурсию по России. Совершить такое путешествие намерены 11,5% респондентов. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% рассчитывают отправиться в такую поездку.

Примерно 14% полагают, что лучше всего провести отпуск дома или на даче, при этом отдыхать подобным образом планирует значительно больше людей — 40,4%.