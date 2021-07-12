Стартовали крупнейшие в истории учения Росгвардии

Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон-2021» стартовали в России, они станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии «Запад-2021», сообщает пресс-служба ведомства.

«С 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021"», — уточнили РИА Новости в ведомстве.

Цель учений — подготовиться к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре нынешнего года. К учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.

Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.

Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, «направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России».