Отменены федеральные штрафы для безбилетных пассажиров

Вступил в силу закон, отменяющий штрафы федеральные штрафы для безбилетных пассажиров общественного транспорта. Штрафовать «зайцев» теперь будут по региональным правилам.

Штрафы, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) за безбилетный проезд, отменены. Права утверждать порядок контроля за оплатой проезда, подтверждать возможность бесплатного или льготного проезда на регулярных маршрутах и устанавливать ответственность теперь закреплены за региональными властями.

Административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством, приводит «Российская газета» содержание закона.

По новым правилам контролеры в автобусах, троллейбусах и других видах городского электрического транспорта больше не могут высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого человека.

Льготники обязаны возить с собой необходимые документы. Контролеры также также теперь имеют право проверять документы, удостоверяющие личность. То есть, например, пассажир с именным билетом обязан будет по требованию предъявить паспорт.