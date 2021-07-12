Отменены федеральные штрафы для безбилетных пассажиров

Вступил в силу закон, отменяющий штрафы федеральные штрафы для безбилетных пассажиров общественного транспорта. Штрафовать «зайцев» теперь будут по региональным правилам.
Штрафы, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) за безбилетный проезд, отменены. Права утверждать порядок контроля за оплатой проезда, подтверждать возможность бесплатного или льготного проезда на регулярных маршрутах и устанавливать ответственность теперь закреплены за региональными властями.
Административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством, приводит «Российская газета» содержание закона.
По новым правилам контролеры в автобусах, троллейбусах и других видах городского электрического транспорта больше не могут высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого человека.
Льготники обязаны возить с собой необходимые документы. Контролеры также также теперь имеют право проверять документы, удостоверяющие личность. То есть, например, пассажир с именным билетом обязан будет по требованию предъявить паспорт.
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