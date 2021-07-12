Китайское СМИ рассказало, как почувствовать «вкус Сибири»

Шоколад Аленка — не единственная знаменитая сладость России, в разных регионах есть свои оригинальные десерты. Например, «вкус Сибири» можно почувствовать через необычные варенье и сыр, рассказало китайское издание WeChat.

«Хотите ощутить настоящий вкус Сибири? Тогда обязательно попробуйте варенье из шишек. Да-да, вы не ослышались, варенье, сделанное из настоящих кедровых, сосновых или еловых шишек, причем шишки в варенье кладутся целыми. Это традиционное сибирское угощение», — цитирует ИноСМИ автора публикации.

По его словам, июнь и июль — сезон сбора молодых сосновых шишек. Местные жители готовят из них варенье. Дегустатор из КНР объяснил, что лакомство богато витаминами, повышает иммунитет, защищает от простудных заболеваний и способствует лечению язвы желудка.

«А самое главное — это очень вкусно. Вам непременно понравится!», — агитирует автор.

Еще один известный сибирский десерт, понравившийся иностранцам, — сладкий плавленый сыр «Омичка». В 1969 году в Омске была создана маслосырбаза, которая вскоре стала одним из крупнейших производителей сыра в России.