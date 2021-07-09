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ГИБДД раскрыла, как знают ПДД «лишенцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Менее половины нарушителей смогли сдать экзамен для возвращения водительского удостоверения, сообщила ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, теоретическая часть экзамена для лиц, ранее лишенных права управления за нарушения в области безопасности дорожного движения, проводится в Москве еженедельно. На одном из испытаний из 282 человек менее 50% смогли своими знаниями подтвердить возможность участия в дорожном движении, в качестве водителя транспортного средства

«Мы тщательно подходим к процессу приема экзаменов у кандидатов в водители, а также у водителей, позволивших себе создать угрозу для жизней и здоровья участников дорожного движения, допустив нарушения ПДД, за которые предусмотрено лишение водительского удостоверения», — объяснили в ГИБДД.

Правила возврата изъятых у нарушителей водительских прав ужесточили в 2014 году. Недобросовестным автомобилистам надо пересдавать теорию, также водитель должен оплатить все административные штрафы. Лишенным прав за езду в нетрезвом виде нужно представить медицинское заключение «об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами».

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