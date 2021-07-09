ГИБДД раскрыла, как знают ПДД «лишенцы»

Менее половины нарушителей смогли сдать экзамен для возвращения водительского удостоверения, сообщила ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, теоретическая часть экзамена для лиц, ранее лишенных права управления за нарушения в области безопасности дорожного движения, проводится в Москве еженедельно. На одном из испытаний из 282 человек менее 50% смогли своими знаниями подтвердить возможность участия в дорожном движении, в качестве водителя транспортного средства

«Мы тщательно подходим к процессу приема экзаменов у кандидатов в водители, а также у водителей, позволивших себе создать угрозу для жизней и здоровья участников дорожного движения, допустив нарушения ПДД, за которые предусмотрено лишение водительского удостоверения», — объяснили в ГИБДД.

Правила возврата изъятых у нарушителей водительских прав ужесточили в 2014 году. Недобросовестным автомобилистам надо пересдавать теорию, также водитель должен оплатить все административные штрафы. Лишенным прав за езду в нетрезвом виде нужно представить медицинское заключение «об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами».