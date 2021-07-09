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Группа Spice Girls выпустила новый сингл после 13-летнего перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Британская поп-группа Spice Girls выпустила сингл «Feed Your Love» («Накорми свою любовь») в честь 25-летия коллектива. Это первый совместный трек группы спустя 13 лет перерыва.

Новый трек — демоверсия ранее не выпущенной песни, которая считалась слишком откровенной для аудитории Spice Girls.

Группа Spice Girls была образована в 1994 году, несколько раз она прекращала и возобновляла работу, в 2018 году коллектив вновь воссоединился. Последний раз Spice Girls представила новые композиции в 2007 году. Тогда у группы вышли синглы Headlines («Заголовки») и Voodoo («Вуду»).

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