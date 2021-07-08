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Выплаты ветеранам вернут в Омской области после вмешательства Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты омского парламента приняли закон, возвращающий выплаты всем ветеранам труда, сообщила пресс-служба администрации региона в четверг. Решение стало итогом «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которому пожаловался омский пенсионер.

Пенсионер из Омска Владимир Васильков на ежегодной прямой линии с президентом спросил, почему убрали надбавку к пенсии в 550 рублей, которую он получал как ветеран труда. Местные власти объяснили это индексацией, но решили изменить закон.

«Шла активная работа губернатора, финансово-экономического блока правительства по поиску источников финансирования для решения проблемы выплат, а также по преодолению одной из основных причин, препятствующих выплатам, – это согласование федеральных структур. Результатом этой работы стал сегодняшний законопроект», – сказал вице-спикер заксобрания Александр Артемов.

Ежемесячную доплату 550 рублей в месяц будут получать все обладатели звания «Ветеран Омской области», но только с 2022 года, сообщила пресс-служба администрации региона.

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