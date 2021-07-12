Семейная сага «Московский роман» выходит на канале «Россия»

Премьера сериала «Московский роман» состоится на канале «Россия» 12 июля. Семейная сага покажет три эпохи — социализм, лихие 90-е и наши дни, где герои будут бороться за свою любовь и делать выбор.

В главных ролях: Ольга Красько, Алексей Чадов, Светлана Устинова, Мария Шукшина, Виталий Хаев, Татьяна Лялина, Артем Волобуев, Ангелина Стречина, Андрей Удалов, Игорь Ясулович, Светлана Немоляева, Павел Любимцев.

Сюжет

Главная героиня Ирина Аксакова (Красько) и ее обеспеченный, и эксцентричный возлюбленный Юра Тычкин (Алексей Чадов) счастливы вместе. Юру не смущает, что его любимая старше него на шесть лет, а для Лизы, дочери Ирины от первого брака, он стал лучшим другом.

Однако идиллия не по душе властной матери Юры Марианне Николаевне (Мария Шукшина). Она не одобряет выбор сына и мечтает женить его на дочери своего бизнес-партнера Ивана Ивановича (Виталий Хаев). Тем более, что Ласка (Светлана Устинова) влюблена в Юру с детства. Тычкина предпринимает самые изощренные попытки разрушить отношения сына и Ирины.

Героям предстоит разобраться, насколько сильны их чувства. А Ирине придется пройти испытание временем и безденежьем.

«В сценарии много неожиданных поворотов, все настолько непредсказуемо, что до последнего совершенно непонятно, чем все закончится», — цитирует пресс-служба «России» Ольгу Красько.

Трансформация героев

Действие сериала развивается в трех десятилетиях, начиная с 1987 года до наших дней. Чтобы «состарить» главных героев, художники использовали пластический грим. Поэтому зрители увидят и внешние и внутренние изменения героев.

Для съемок сериала «Московский роман» были выбраны такие места в Москве, которые меньше всего подверглись реконструкции. Например, семья главной героини Ирины Аксаковой живет в старинном доме на Остоженке в квартире, которая досталась ей в наследство от прабабушки, царской фрейлины.

Костюмы для фильма специально шили с учетом моды 80-х и 90-х годов. Некоторые вещи были найдены на блошиных рынках, в интернет и антикварных салонах, а что-то брали напрокат у коллекционеров.

«Очень забавным было преображение стильного и современного Алексея Чадова в студента 80-х годов: джинсы-бананы, модная "поднятая" прическа, спортивный велосипед. Я гарантирую – такого Чадова зрители еще не видели!», — рассказала о трансформации главного героя режиссер Ольга Субботина.

Премьера сериала «Московский роман» — 12 июля в 21.20 на канале «Россия»