Сборная Англии вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии победила команду Данию в овертайме со счетом 2:1 и впервые в истории пробилась в финал Евро-2020.

Команда Гарета Саутгейта пропустила первой — на 30-й минуте Миккель Дамсгор открыл счет мощным ударом со штрафного. Спустя шесть минут англичане сравняли — Букайо Сака прострелил во вратарскую, защитник датчан Симон Кьяер забил в свои ворота.

Второй тайм прошел с преимуществом сборной Англии, но датчане выстояли. В овертайме на 102-й минуте англичане получили право на пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади.

Вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с 11-метровой отметки, но форвард был первым на мяче и добил его в сетку — 2:1. До конца дополнительного времени сборная Англии сохранила устраивающий их счет.

В финале команда Англии сыграет с Италией, которая ранее обыграла в серии пенальти сборную Испании. Матч за главный европейский футбольный трофей пройдет в Лондоне 11 июля.