Первое производство микросфер для лечения рака печени создали в Томске

Первое серийное производство микросфер для лечения неоперабельного рака печени запущено в Томске, сообщила пресс-служба ТПУ.

Рак печени – вторая по распространенности причина смерти от рака в мире. Ежегодно от этой болезни в мире умирают больше 700 тысяч человек.

Наноструктурированные микросферы из иттрий-алюмосиликатного стекла производит компания «Бебиг», а в ТПУ их облучают на единственном в России действующем университетском исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т.

Микросферы используют для лечения пациентов в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба. Это первое в России медицинское учреждение, применяющее методику радиоэмболизации для лечения рака печени и метастазов в печень с использованием отечественных микросфер на основе радионуклида иттрия-90.

Метод радиоэмболизации основан на уничтожении раковых клеток с помощью радиоактивных микросфер, которые доставляются к опухоли по артериальным сосудам. Микросферы блокируют приток крови к тканям опухоли и воздействуют на нее излучением. Его воздействие на организм существенно ниже, чем во время сеансов лучевой терапии.

«Еще одна особенность и преимущество использования микросфер на основе радиоизотопа иттрия-90 состоит в точечном уничтожении опухоли и сохранении здоровых органов и тканей. Высококвалифицированные врачи в клинике вводят облученные микросферы в кровеносный канал пациента, доставляющий их к опухоли. Получается, что радиотерапевтические изделия наносят опухоли двойной удар – перекрывают доступ крови с кислородом к метастазам и воздействуют на них бета-излучением», – рассказал начальник производственного отдела радиофармпрепаратов ТПУ Евгений Нестеров.