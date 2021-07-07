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Определился первый финалист Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © figc.it

Италия в серии пенальти одержала победу над Испанией в полуфинальном матче Евро-2020. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, по пенальти — 4:2.

Счет в матче был открыт во втором тайме, Федерико Кьезо на 60-й минуте отправил мяч в ворота испанцев после передачи Чиро Иммобиле. На 80-й Альваро Мората сравнял счет после передачи Дани Ольмо.

В овертайме команды голов не забили. В серии пенальти Джанлуиджи Доннарумма и Унаи Симон отразили по одному удару, а Дани Ольмо пробил выше ворот. Таким образом, сборная Италия стала первым финалистом Евро-2020.

Соперник Италии по главному матчу турнира определится 7 июля по итогам встречи между Англией и Данией. Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли».

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ЕВРО 2020 #Футбол
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