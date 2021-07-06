Лавров пообещал жестко отвечать на выпады США

Россия будет жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало», — сказал Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

Но, по его словам, «практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования».

«К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению», — приводит ТАСС выдержки из интервью Лаврова

Глава МИД подчеркнул, что попытки вести с Россией диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. «Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», — добавил министр.