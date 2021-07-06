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Лавров пообещал жестко отвечать на выпады США

Источник:
ТАСС
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Фото: © United Nations

Россия будет жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало», — сказал Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

Но, по его словам, «практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования».

«К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению», — приводит ТАСС выдержки из интервью Лаврова

Глава МИД подчеркнул, что попытки вести с Россией диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. «Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», — добавил министр.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

rumatam

ну да ,сами себя не обидят............
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