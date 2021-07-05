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Италия и Испания сразятся за выход в финал Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/la_furia_roja_fans
Первый финалист Евро-2020 определится во вторник, 6 июля. На поле сойдутся сборная Италии, не знающая поражений на этом чемпионате, и сборная Испании, которая постепенно нащупывает свою игру и может показать потрясающий футбол с соперником топ-класса.

На стадии группового этапа Италия переиграла Турцию, Швейцарию и Уэльс и не позволила соперникам забить в свои ворота. Затем была упорная борьба в 1/8 финала с неуступчивой Австрией, где исход решился в дополнительное время (2:1). В четверть финале подопечные Роберто Манчини превзошли Бельгию (2:1). Победа стала для Италии 15-й в рамках Евро — это новый рекорд турнира.

Испания стартовала не так уверенно. Команда в группе сыграла два раза вничью — со Швецией и Польшей, а затем разгромила Словакию (5:0). Даллее, в 1/8 подопечным Луиса Энрике потребовалось дополнительное время, чтобы дожать Хорватию (итог — 5:3). А в четвертьфинале со Швейцарией дело дошло до серии пенальти.

Начало матча Италия — Испания по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Россия-1»

«Испания играет по расстановке 4-3-3, а наша система более динамична. Мы меняемся ролями в атакующей и оборонительной фазах. У нас одинаковые идеологии: владение мячом, высокий прессинг, попытки доминировать над соперником», — высказался о предстоящем матче полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза.

«Я очень уважаю Испанию, но не думаю, что они так же сильны, как Италия. Однако у них есть талант, у них есть определенный стиль игры: когда игра идет в том направлении, в котором они хотят, испанцы способны доставить проблемы сопернику», — отметил знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью.

«Сборная Италии на турнире выглядит очень прилично, она демонстрирует сыгранность, физическую готовность, тактическое разнообразие, гибкость и сбалансированность в линиях и, конечно, высокое индивидуальное мастерство. Сборная Испании больше на Евро подвержена игровым перепадам, она, как обновляемая команда, пока выстроена похуже, чем Италия, и больше зависит от своего настроения», — оценил в интервью «Чемпионату» комментатор Владислав Батурин.

На предыдущем чемпионате Европы пять лет назад Италия победила испанцев в 1/8 финала. Но последний матч между сборными завершился победой Испании со счетом 3:0. Букмекеры видят фаворитом «Скуадру адзурру» и принимают на нее ставки с коэффициентом 2.50, победу «Фурии роха» оценивают коэффициентом 3.00.

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