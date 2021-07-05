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Жириновский предсказал победителя Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Италия победит на чемпионате Европы — 2020, вторыми станут англичане, такой прогноз сделал депутат Госдумы и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«В двух полуфиналах победу одержат итальянцы и англичане, которые встретятся в финале», — написал Жириновский в Telegram-канале.

По его прогнозу, новым чемпионом Европы станет Италия, второе место займет Англия, третье — Дания, а четвертое — Испания.

Первый полуфинал, где встретятся Испания и Италия, состоится во вторник, 6 июля. На следующий день, 7 июля, место в финале разыграют Англия и Дания. Финал сыграют 11 июля. Матч за третье место на турнире не предусмотрен.

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