Жириновский предсказал победителя Евро-2020

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
Италия победит на чемпионате Европы — 2020, вторыми станут англичане, такой прогноз сделал депутат Госдумы и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
«В двух полуфиналах победу одержат итальянцы и англичане, которые встретятся в финале», — написал Жириновский в Telegram-канале.
По его прогнозу, новым чемпионом Европы станет Италия, второе место займет Англия, третье — Дания, а четвертое — Испания.
Первый полуфинал, где встретятся Испания и Италия, состоится во вторник, 6 июля. На следующий день, 7 июля, место в финале разыграют Англия и Дания. Финал сыграют 11 июля. Матч за третье место на турнире не предусмотрен.
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