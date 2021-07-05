Мультфильм «Лука» сохранил лидерство в кинопрокате

Фото: © кадр из мультфильма «Лука»
Мультфильм «Лука» от студии Disney остался лидером проката
спустя три недели после премьеры, анимационная лента собрала в минувший уикенд
самую большую кассу.
По предварительным данным, «Лука» заработал в прокате за
выходные почти 62 миллиона рублей. За три недели проката общая касса
мультфильма составляет больше 385 миллионов.
На втором месте фильм «Телохранитель моей жены», который
тоже находится в прокате три недели. Он собрал за уикенд 39,3 миллиона рублей.
Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» про группу мародеров
стартовал в прокате с третьего место, собрав всего 37,8 миллиона рублей.
«Круэлла» с Эммой Стоун в пятую неделю проката продолжает
собирать неплохую кассу. За прошедшие выходные она заработала больше 33 миллионов
рублей.
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