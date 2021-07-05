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Мультфильм «Лука» сохранил лидерство в кинопрокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Лука»

Мультфильм «Лука» от студии Disney остался лидером проката спустя три недели после премьеры, анимационная лента собрала в минувший уикенд самую большую кассу.

По предварительным данным, «Лука» заработал в прокате за выходные почти 62 миллиона рублей. За три недели проката общая касса мультфильма составляет больше 385 миллионов.

На втором месте фильм «Телохранитель моей жены», который тоже находится в прокате три недели. Он собрал за уикенд 39,3 миллиона рублей.

Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» про группу мародеров стартовал в прокате с третьего место, собрав всего 37,8 миллиона рублей.

«Круэлла» с Эммой Стоун в пятую неделю проката продолжает собирать неплохую кассу. За прошедшие выходные она заработала больше 33 миллионов рублей.


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