Мультфильм «Лука» сохранил лидерство в кинопрокате

Мультфильм «Лука» от студии Disney остался лидером проката спустя три недели после премьеры, анимационная лента собрала в минувший уикенд самую большую кассу.

По предварительным данным, «Лука» заработал в прокате за выходные почти 62 миллиона рублей. За три недели проката общая касса мультфильма составляет больше 385 миллионов.

На втором месте фильм «Телохранитель моей жены», который тоже находится в прокате три недели. Он собрал за уикенд 39,3 миллиона рублей.

Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» про группу мародеров стартовал в прокате с третьего место, собрав всего 37,8 миллиона рублей.

«Круэлла» с Эммой Стоун в пятую неделю проката продолжает собирать неплохую кассу. За прошедшие выходные она заработала больше 33 миллионов рублей.