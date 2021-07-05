Сериал «За счастьем» с Анной Хилькевич выходит на канале «Россия»

Авантюрный сериал «За счастьем» стартует на канале «Россия» 5 июля. Главные роли исполнили Анна Ардова, Анна Хилькевич и Маруся Климова. Они сыграли девушек, ставших жертвами брачного афериста.

По сюжету в отделении полиции небольшого курортного города встречаются три женщины: кандидат наук Ирина (Ардова), медсестра Настя (Хилькевич) и бизнес-консультант Диана (Климова). Выясняется, что они стали жертвами одного брачного афериста. Он действует по отработанной схеме: знакомится с женщинами в интернете, входит в доверие, зовет замуж и предлагает на двоих купить домик у моря.

Все три девушки бросили все, продали свои квартиры и примчались к «любимому». Но сразу после первой встречи с каждой герой таинственно исчезает, прихватив все деньги невест. Капитан Махалин советует обманутым девушкам смириться и вернуться домой. Но возвращаться им некуда. Не имея средств, троица останавливается в курятнике предприимчивой бабы Али, в котором они разрабатывают стратегию поиска коварного альфонса и разрабатывают план мести за свои разрушенные мечты.

Премьера сериала «За счастьем» состоится 5 июля в 21.20 на канале «Россия».