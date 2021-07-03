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РФС обсудит условия отставки Черчесова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Российский футбольный союз обсуждает отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Согласно данным источников, переговоры между РФС и представителем Станислава Черчесова по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», — цитирует РБК осведомленный источник в РФС.

Предполагается, что РФС в ближайшее время будет сформирован список претендентов на пост главного тренера сборной. В этом списке два отечественных тренера и пять зарубежных, при этом кандидатура Сергея Семака из «Зенита» не обсуждается.

Ранее в РФС состоялся технический комитет организации. Он признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной. Вопрос о будущем тренера сборной должен решать исполком РФС, заседание которого ожидается в ближайшее время.

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Иркут 69

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olegsbeglov

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Dima73

То есть известные части занимались известными методами, и не один год,используя облачные сервисы Microsoft...

nastya19944

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